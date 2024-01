Plus Birkenfeld, Baumholder SC Birkenfeld und VfR Baumholder freuen sich auf Pascal Geibel: Eine ungewöhnliche Trainergeschichte Nur als Jugendtrainer am DFB-Stützpunkt ist Pascal Geibel bisher aufgetreten, obwohl er mit seiner B+-Lizenz zu den am höchsten zertifizierten Übungsleitern des Kreises Birkenfeld zählt. Doch nun startet er auch bei den Aktiven seine Laufbahn als Coach – und das gleich bei zwei der renommiertesten Vereine des Kreises Birkenfeld. Von Sascha Nicolay

Ab sofort arbeitet Geibel als Kotrainer beim VfR Baumholder, ehe er im Sommer den SC Birkenfeld übernimmt. Eine ungewöhnliche Trainergeschichte zum Jahresbeginn. Eigentlich war Pascal Geibel davon ausgegangen, sich auch in diesem Jahr nur am DFB-Stützpunkt im Idarer Haag als Trainer auszuleben – an der Seite von Christian Schwinn und Torwartcoach ...