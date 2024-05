Plus Baumholder Robin Sooß trifft beim Heimspiel-Abschied: VfR Baumholder verliert nach 1:0-Führung gegen Rot-Weiß Koblenz Von Sascha Nicolay i René Wenz (rechts) in seinem letzten Heimspiel für den VfR Baumholder. Gegen den FC Rot-Weiß Koblenz mussten er und seine Mannschaftskameraden eine 1:3-Niederlage akzeptieren. Foto: Stefan Ding Eine Halbzeit lang bot der VfR Baumholder dem FC Rot-Weiß Koblenz ordentlich Paroli und ging sogar mit einer 1:0-Führung in die Kabine. In den zweiten 45 Minuten drehten die Gäste aber auf und setzten sich noch mit 3:1 durch. Im Mittelpunkt des letzten Oberliga-Heimspiels des VfR stand allerdings weniger das Endergebnis, sondern der Abschied von einigen verdienten Spielern. Lesezeit: 4 Minuten

In der 60. Minute war es soweit. Robin Sooß und René Wenz verließen den Kunstrasen am Baumholderer Brühlstadion und machten Platz für Niklas Schindler und Kai Paller. Damit gingen die dienstältesten Akteure des VfR-Kaders vom Feld, die beide zum FC Freisen wechseln werden. Wenz trug in zehn Jahren in 228 ...