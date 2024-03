Plus Engers

Rheinlandderby unter veränderten Vorzeichen: Nach 7:1 im Hinspiel ist FV Engers beim FC Karbach nun Außenseiter

Von Ludwig Velten

i Hält die Karbacher Siegesserie? Foto: Jörg Niebergall

Der FC Karbach ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Sechs Siege in Folge stehen auf dem Konto der Hunsrücker. Diese bärenstarke Serie zu beenden, das ist das Ziel des FV Engers am Samstag ab 15.30 Uhr im Duell der beiden Vertreter aus dem Fußballverband Rheinland auf dem Rasenplatz in Karbach. Im Hinspiel setzte sich der FVE mit 7:1-Erfolg durch.