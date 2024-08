Plus Koblenz

Reaktionen nach dem Soiel der TuS Koblenz gegen Wolfsburg: „Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen“

i Ein kleiner Plausch nach dem Spiel: Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl (Mitte) und TuS-Coach Michael Stahl im Austausch. Foto: Thomas Frey/dpa

Es sagte einiges aus, dass der „Man of the Match“, also der beste Spieler des Abends, kein Wolfsburger war, sondern ein Akteur der TuS Koblenz.