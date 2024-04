Plus Baumholder

Ohne Robin Sooß und Danial Rafisamii die letzte Chance nutzen: VfR Baumholder empfängt das Schlusslicht

Von Sascha Nicolay

i Kapitän Robin Sooß kann gegen Bitburg nicht spielen. Foto: Stefan Ding

Groß ist die Hoffnung nicht mehr, dass der VfR Baumholder auch in der kommenden Saison noch in der Fußball-Oberliga spielen wird. Doch ein Funken glimmt noch. Um den am Leben zu halten, braucht es freilich aus den nächsten beiden Spielen sechs Punkte. Am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der VfR Schlusslicht FC Bitburg, eine Woche später geht es zum Drittletzten, der TSG Pfeddersheim.