Keine Zeit hat der VfR Baumholder, um seinen überragenden 8:0-Auswärtssieg beim FV Diefflen ausgiebig zu feiern. Schon am Sonntag steht die nächste Aufgabe an. Mit dem Heimspiel gegen die Spvgg Quierschied (Anpfiff um 15.30 Uhr) beginnt bereits die Rückrunde in der Oberliga.