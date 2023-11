Plus Niederroßbach/Engers Oberliga startet in die Rückrunde: Engerser Trainer Watzlawik kündigt nach Pokalaus Konsequenzen an Dieser Stachel der Enttäuschung sitzt tief: Durch eine 1:2-Niederlage beim abstiegsbedrohten Fußball-Rheinlandligisten FC Niederroßbach ist der Oberligist FV Engers am Mittwochabend bereits im Achtelfinale völlig überraschend aus dem Wettbewerb um den Rheinlandpokal 20023/2024 ausgeschieden. Von Ludwig Velten

Nun müssen die Engerser versuchen, so schnell wie möglich den Schalter umzulegen, um am Samstag im ersten Spiel der Meisterschafts-Rückrunde gegen den SV Alemannia Waldalgesheim am Wasserturm zu gewinnen. Anstoß im Stadion am Wasserturm ist um 15.30 Uhr. Im Hinspiel siegte Engers zum Saisonauftakt mit 3:0. Trainer Watzlawik ist angefressen „Die absolute ...