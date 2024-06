Makoma kommt von Cosmos Koblenz zum FC Karbach – Erster Test gegen Idar in Sohren

Donovan Makoma (in Blau, im Luftduell mit David Eberhardt) beim 4:4 am 7. April in der Oberliga gegen den FC Karbach (im Hintergrund Mathias Fischer): Der 25-jährige Franzose traf damals, zum Sieg reichte es nicht. Am Ende der Saison stieg Cosmos ab. Der Allrounder Makoma wechselt nun nach Karbach und ist dort der achte Sommerzugang. Foto: René Weiss