Plus Engers Lukas Klappert vor dem Comeback? FV Engers muss beim „Maß aller Dinge“ in Trier ran Von Ludwig Velten i Das Hinspiel verlor der FV Engers gegen Eintracht Trier am 27. August 2023 mit 2:4 (1:2). In dieser Szene ist der Trierer Maurice Wrusch (im blauen Trikot) schneller am Ball als der Engerser Jonas von Haacke. Im Hintergrund verfolgt Marcel Stieffenhofer das Geschehen. Foto: Creativ/Heinz-Werner Lamberz Mit 21 (!) Punkten Vorsprung steht der SV Eintracht Trier an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Die Eintracht ist in dieser Saison das „Maß aller Dinge“ in der fünfthöchsten Spielklasse im Südwesten. Lesezeit: 2 Minuten

Trotz des überraschenden 3:0-Auswärtssiegs beim VfR Wormatia Worms am vergangenen Samstag ist der FV Engers in seinem nächsten Spiel an diesem Samstag in Trier nur krasser Außenseiter. Die Partie im Moselstadion beginnt um 14 Uhr. „Auf der einen Seite ist es das Highlightspiel in dieser Saison. In keiner anderen Partie ...