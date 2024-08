Plus Koblenz

++ Liveticker ab 17.45 Uhr: TuS Koblenz empfängt den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Die Fußball-Saison der TuS Koblenz hat zwar gerade erst begonnen, doch schon jetzt steht der Höhepunkt der aktuellen Spielzeit an: Die Mannschaft von Trainer Michael Stahl empfängt am Montagabend um 18 Uhr im Stadion Oberwerth in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist VfL Wolfsburg. Hier können Sie das Spiel live mitverfolgen.