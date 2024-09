Karbach wagt viel und gewinnt fast alles: FC holt ein 2:2 bei Wormatia Worms

Mit seinem zweiten Saisontor markierte Jan Mahrla (in Blau, am Ball) den wichtigen Anschlusstreffer für den FC Karbach in der 70. Minute. Drei Minuten später glich Mahrlas Teamkollege Max Wilschrey zum 2:2-Endstand im Auswärtsspiel bei Wormatia Worms aus. Foto: Felix Diehl