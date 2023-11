Plus Diefflen Karbach unterliegt erneut: 0:6-Pleite in Diefflen und harte Rote Karte für Max Wilschrey Fußball-Oberligist FC Karbach ist weiter im freien Fall. Zum Rückrundenauftakt setzte es beim FV Diefflen vor 150 Zuschauern eine heftige 0:6 (0:3)-Pleite, es war die neunte Niederlage in Folge. Lediglich zwölf Minuten konnte der FCK dagegenhalten, zudem zeigte Schiedsrichter Jan-Vincent Ritter noch vor der Pause Angreifer Max Wilschrey eine unberechtigte Rote Karte (39.). Von Frank Faber

„Am Anfang war es ein offenes Spiel. Und dann wiederholt sich das, was uns Woche für Woche trifft, indem wir Situationen für den Gegner erzeugen, die zu Gegentoren führen“, bemängelte FCK-Interimstrainer Torsten Schmidt. So Linksverteidiger Mathias Fischer, der spielerisch klären wollte, aber am Gegenspieler hängen blieb. Schlussmann Janis Leidig lenkte ...