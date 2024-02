Karbach und Kirchberg gewinnen vorletzten Test – Vordereifel verliert knapp in Metternich

Der Start in die Restsaison in den höherklassigen Fußballligen rückt immer näher: In rund zwei Wochen geht es für den Oberligisten FC Karbach und den Rheinlandligisten TuS Kirchberg wieder um Punkte. Auch Regionalligist TuS Koblenz hat in zwei Wochen mit dem Pokal-Viertelfinale bei Oberliga-Primus Eintracht Trier ein ganz wichtiges Match. Die Tests am Karnevalswochenende verliefen für Karbach, Kirchberg und Koblenz sehr erfolgreich.