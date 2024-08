Karbach: Mahrla und Wilschrey harmonieren prächtig – Dos Santos bei Baller League verletzt

Jan Mahrla (in Blau, rechts) setzt Max Wilschrey in Szene: Das gab es beim 4:1-Sieg gegen Eppelborn vor einer Woche mehrfach zu bestaunen. Das neue Sturmduo des FC Karbach harmoniert prächtig. Auch am Samstag (17 Uhr) im Gastspiel beim Aufsteiger SC Idar-Oberstein? Foto: hjs-Foto