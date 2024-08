Nentershausen

Jerome Zey und Jonathan Kap sind Eisbachtals „Königstransfers“

Von René Weiss

Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn

Die Eisbachtaler Sportfreunde sind am Samstag die erste Mannschaft des Fußballkreises WW/Wied, für die es in Saison 2024/25 um Ligapunkte geht. Beim FC Karbach stellen sich die in die Oberliga aufgestiegenen „Eisbären“ mit einigen Neuzugängen vor. Wer von ihnen direkt auch zum Einsatz kommt, liegt in der Entscheidungsgewalt von Trainer Thorsten Wörsdörfer (hinten rechts) und seinem Assistenten David Meuer (hinten links).