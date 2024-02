Plus Engers Guter Test gegen einen Regionalligisten: FV Engers spielt 1:1 gegen den 1. FC Mainz 05 II In seinem zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kam der FV Engers gegen den klassenhöheren Regionalligisten 1. FSV Mainz II zu einem verdienten 1:1 (0:0)-Unentschieden. Vor 155 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein spannendes und abwechslungsreiches Spiel. Von Ludwig Velten

Nach der Partie beim zweiten Anzug des Bundesligisten 1. FC Köln (Endergebnis 9:1 für Köln II, wir berichteten) am vergangenen Samstag in Köln traf der FVE am Mittwochabend im Stadion am Engerser Wasserturm erneut auf die „zweite Garnitur“ eines Bundesligisten. Engers nutzte die Möglichkeit die Spieler Pete Djobacro, Maxi Narotskyn und ...