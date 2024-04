Plus Pirmasens FV Engers kassiert erwartbare Niederlage beim Tabellenzweiten Pirmasens: Torjäger Krob nutzt Überzahl zum 2:0-Sieg Von Ludwig Velten Die Auswärtsaufgabe in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim FK Pirmasens erwies sich für den FV Engers als unlösbar. Der FKP besiegte im Pirmasenser Stadion auf der Husterhöhe die Gäste vom Rhein verdient mit 2:0 (0:0). Lesezeit: 2 Minuten

Nach der Gelb-Roten Karte, die sich der Engerser Jonathan Kap in der 65. Minute wegen wiederholten Foulspiels eingehandelt hatte, nutzte Pirmasens seine zahlenmäßige Überlegenheit durch zwei Treffer von Torjäger Dennis Krob per Doppelschlag zu seinem sechsten Sieg in Folge. Pirmasens rückte damit auf den zweiten Tabellenplatz vor. Aufgrund der immensen Verletztenmisere ...