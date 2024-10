Plus Karbach

Für Karbach geht es Schlag auf Schlag weiter: Engelmann verletzt, Makoma gesperrt

i Vor rund einem Monat verpflichtete der FC Karbach den zuletzt vereinslosen Dustin Zahnen (rechts) nach. Mit dem 28-jährigen Mittelfeldspieler, der von 2019 bis 2022 58 Mal in der Regionalliga West für Alemannia Aachen und Bergisch Gladbach 09 auflief, haben die Karbacher einen guten Fang gemacht. Zahnen hat sich in der Kürze der Zeit im defensiven Mittelfeld schon einen Stammplatz erkämpft und dürfte auf der Position auch am heutigen Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Viktoria Herxheim erste Wahl für Trainer Patrick Kühnreich sein. Foto: hjs-Foto

Schlag auf Schlag geht es für den FC Karbach weiter: Nach dem packenden 2:2 am Mittwoch in Engers steht am Samstag (15.30 Uhr) das Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen den immer besser aufkommenden Aufsteiger Viktoria Herxheim an.