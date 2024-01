Zeitgleich zum Start des FV Engers in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar setzte am vergangenen Dienstag der Winter mit starkem Schneefall ein. Was führte dazu, dass der FVE bisher nur eine kurze Einheit auf dem ehemaligen Hartplatz am Wasserturm durchführen konnte.