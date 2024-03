Zamoranho (Nummer sieben) fällt mit einer Oberschenkelverletzung weiter beim FC Karbach aus. Der Flügelflitzer wurde vor einer Woche beim 4:1 gegen Morlautern nach 37 Minuten von Linus Peuter ersetzt, das Mittelfeld-Ass Peuter spielte dann am Mittwoch beim 5:2 in Baumholder von Beginn an. Mit Kieran Ike rückte ein zentraler Mittelfeldspieler auf die Flügelposition. Peuter im Zentrum, Ike auf Außen – so dürften die Karbacher auch am Samstag (15.30 Uhr) beim TuS Mechtersheim beginnen. Foto: B&P Schmitt