FC Karbach stürmt an Tabellenspitze – Überragender Wilschrey mit drei Toren und Assist

Und schon wieder hat es im Kasten von Eppelborns Torwart Konstantin Lorang geklingelt: Karbachs Stürmer Max Wilschrey (verfolgt von Kapitän Linus Peuter) dreht nach dem 4:0 in der 61. Minute jubelnd ab. Es war sein dritter Treffer in dem Spiel, zudem bereitete Wilschrey das 1:0 von Kevin Engelmann vor. Der FC Karbach schlug den Aufsteiger FV Eppelborn mit 4:1 und ist bis mindestens Dienstag Tabellenführer in der Oberliga. Foto: hjs-Foto