Große Schwächung für den FC Karbach, der Oberligist muss wohl bis Saisonende ohne sein Mittelfeld-Duo Linus Peuter (links) und Kevin Engelmann (rechts) auskommen. Engelmann wurde am Dienstag am Knie (Meniskus) operiert, bei Peuter steht am 18. Dezember eine Operation am Knie (Knorpelschaden) an. „Linus wird neun Monate, Kevin sechs Monate ausfallen, das sind realistische Prognosen“, sagt Trainer Patrick Kühnreich. Foto: hjs-Foto