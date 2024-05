Ob die Karbacher (von links mit Kieran Ike, Max Wilschrey und Linus Peuter) in Gonsenheim jubeln können? Unwahrscheinlich. Der FC ist personell stark angeschlagen, unter anderem Wilschrey und Peuter fallen aus. Zudem ist Gonsenheim Tabellenzweiter und will unbedingt in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest mit den Vizemeistern aus Hessen (derzeit Türk Gücü Friedberg) und Baden-Württemberg (derzeit FC Villingen) einziehen. Foto: view - die Agentur