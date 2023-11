Rückrundenstart in der Fußball-Oberliga: Vor dem 20. Spieltag steht der FC Karbach (13.) auf einem Abstiegsplatz. Momentan gäbe es tatsächlich den Maximalwert von acht Absteigern in der 20-köpfigen Oberliga. Jedes Spiel ist für die Karbacher nun superwichtig, erst recht nach acht Niederlagen (!) in Folge. Die neunte Pleite in Serie soll am Samstag (15.30 Uhr) beim nur drei Punkte besser dastehenden FV Diefflen (10.) auf dem Kunstrasen in Dillingen vermieden werden.