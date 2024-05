FC Karbach bucht zehntes Jahr Oberliga – Neuer Sportlicher Leiter tätigt erste Transfers

Das Tor zum Klassenerhalt: Kieran Ike umkurvt Dudenhofens Torwart Malcom Little und schiebt zum 2:1-Siegtor für den FC Karbach in der 77. Minute ein. Die Karbacher, seit 2015 in der Oberliga, werden auch in der Saison 2024/25 in der fünfthöchsten Liga Deutschlands spielen. Foto: hjs-Foto