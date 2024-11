Eisbachtal kämpft 70 Minuten in Unterzahl: Wörsdörfer zieht nach 0:0 gegen Mechtersheim den Hut vor seiner Elf

So sehr sich Kapitän Max Olbrich (rotes Trikot) und seine Eisbachtaler auch bemühten, gelang es ihnen in Unterzahl nicht, Mechtersheim in Verlegenheit zu bringen. So stand auch beim Abpfiff noch ein 0:0 auf der Anzeigetafel, das keinem der beiden Teams richtig weiterhilft. Foto: Andreas Hergenhahn