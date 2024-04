Plus Diefflen Ein wichtiger Sieg für den FV Engers: 4:0 beim FV Diefflen Von Ludwig Velten Das war ein wichtiger Sieg in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Mit 4:0 (1:0) siegte der FV Engers beim FV Diefflen und konnte dadurch seinen Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz auf neun Punkte ausbauen. Neben dem dreifachen Torschützen Enrico Rössler ragten Jonathan Kap und Moritz Brato beim FVE auf dem Kunstrasen in Diefflen heraus. Lesezeit: 2 Minuten

Dabei standen die Vorzeichen vor der Partie in dem Stadtteil von Dillingen an der Saar alles andere als gut. Kurzfristig musste Thilo Kraemer aus beruflichen Gründen und Louis Klapperich wegen einer Blinddarmentzündung neben neun langzeitverletzten Akteuren passen. So tauchte überraschend der Name Safet Husic auf dem Spielberichtsbogen auf. Die eigentliche ...