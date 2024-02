Am Samstag, um 15.30 Uhr, steht beim VfR Baumholder wieder der Fußball im Mittelpunkt. Die Geräusche rund um die Spielerwechsel, die Suche nach dem künftigen Trainer und die Personalplanungen für die neue Saison treten in den Hintergrund. Beim SV Morlautern kann der VfR Baumholder allen Schwierigkeiten zum Trotz den nächsten Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga machen.