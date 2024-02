Was Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz in den kommenden Wochen und Monaten bevorsteht, entspricht durchaus einer Herkules-Aufgabe. So jedenfalls schätzt Klub-Sponsor Remo Rashica die aktuelle Situation ein: „Wir haben 14 Endspiele, und davon müssen wir neun gewinnen.“ Richten sollen es ein neuer Trainer, neue Spieler und ein neuer Geist.