Plus Koblenz Doppel-Interview mit den Trainern vor dem Koblenz-Derby: Rot-Weiss gegen die TuS erstmals seit 2019 Von Sven Sabock i Fatih Cift, Trainer des FC Rot-Weiss Koblenz Foto: Wolfgang Heil Zuletzt trafen der FC Rot-Weiss und die TuS Koblenz in der Oberliga-Saison 2018/2019 in einem Pflichtspiel aufeinander. An diesem Samstag, 14 Uhr, kommt es mal wieder im Stadion Oberwerth zu einem Koblenzer Stadt-Duell. Wir haben im Vorfeld die Trainer Fatih Cift (FC) und Michael Stahl (TuS) zum Interview gebeten. Lesezeit: 5 Minuten

