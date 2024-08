Plus Koblenz

Die TuS Koblenz kehrt zurück in den Oberliga-Alltag – Knifflige Aufgabe für dezimiertes Rot-Weiss

i Auch Melchisedec Yeboah (links) musste gegen Wolfsburg viel Defensivarbeit leisten – ist nun aber wieder als Stürmer gefragt. Foto: Thomas Frey/dpa

Der stimmungsvolle Ausflug in den DFB-Pokal ist beendet, die TuS Koblenz kehrt am Wochenende mit dem Heimspiel gegen Schott Mainz in den Alltag der Fußball-Oberliga zurück. Der stark in die Saison gestartete Stadtrivale Rot-Weiss steht am Sonntag vor einen kniffligen Partie bei Aufsteiger Eppelborn.