Plus Karbach

Die TuS gewinnt schon wieder in der Nachspielzeit – Serie hält auch gegen Karbach

Von Armin Bernd

i Mit vereinten Kräften versuchten die Karbacher (in Weiß) mit Marco Bresser (Nummer 28), Kevin Engelmann und Jan Mahrla die Koblenzer um Marcel Wingender zu stoppen. Das gelang ihnen lange, in der Nachspielzeit kassierte die Elf von Patrick Kühnreich aber das 0:1. Foto: Mark Dieler

Die Erfolgsserie der TuS Koblenz geht weiter: Der Fußball-Oberligist gewann durch einen späten Treffer in der 91. Minute gegen den FC Karbach mit 1:0 (0:0) und hat so seinen sechsten Pflichtspielsieg in Serie eingefahren.