Der Verein liegt mir am Herzen: Kurzinterview mit Standardspezialist Niklas Alles des VfR Baumholder

Niklas Alles gehört zu den Spielern, die auch in der kommenden Saison für den VfR Baumholder auflaufen werden. Beim Rheinland-Pfalz-Cup am vergangenen Wochenende trug er sogar die Kapitänsbinde. Zufall war das sicher nicht, denn in der nächsten Spielzeit gehört der Spezialist für Standardsituationen zu den Korsettstangen des Vereins. Im Interview erklärt er, warum er beim VfR bleibt.