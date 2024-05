Plus Ludwigshafen

Cosmos Koblenz muss siegen – Schwere Aufgabe in Ludwigshafen

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Jetzt wird es ernst für den FC Cosmos Koblenz in der Fußball-Oberliga. Bei Arminia Ludwigshafen (Sa., 15 Uhr) steht am 35. Spieltag ein Schlüsselspiel an. Das weiß auch Trainer Yusuf Emre Kasal, der seinen Mannen 12 Punkte aus den verbleibenden vier Spielen zutraut.