Plus Fürfeld

Benefizspiel: Weltmeister Guido Buchwald kickt in Fürfeld

Er ist das Idol einer ganzen Fußball-Generation: Mit Guido Buchwald verbinden viele Menschen den Gewinn der Fußball-WM 1990 in Italien. Am heutigen Donnerstag ist Buchwald in Fürfeld auf dem grünen Rasen zu bewundern. Er gastiert mit der Lotto-Elf zu einem Benefizspiel beim VfL. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr.