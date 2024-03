Plus Römerberg 3:1 in Mechtersheim, sechster Sieg in Folge: Karbach kommt aus dem Jubeln nicht heraus Von Mathias Meyer i Wieder gewonnen: Für den neuen Trainer Patrick Kühnreich (links, beim Jubel mit Co-Trainer Tom Schmitt) war das 3:1 in Mechtersheim der vierte Sieg im vierten Spiel, insgesamt hat der FC Karbach nun sechs Partien in Folge gewonnen. Die Abstiegszone ist momentan neun Punkte entfernt. Foto: B&P Schmitt Der FC Karbach ist die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Oberliga: Beim TuS Mechtersheim gewann Karbach mit 3:1 (2:0) und feierte den sechsten Sieg in Folge. Unter dem neuen Trainer Patrick Kühnreich, der im Winter kam, war es der vierte Dreier im vierten Spiel, vor der Winterpause hatte der FC gegen Ludwigshafen und in Bitburg gewonnen. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 14 beträgt für den Achten Karbach nun satte neun Zähler. Lesezeit: 3 Minuten

Leichtes Spiel hatte Karbach in Römerberg bei Speyer. Beim 3:1-Erfolg trafen die motivierten Vorderhunsrücker auf elfmal „Flasche leer“, wie es Mechtersheims Trainer Muhammet Akagündüz in Anlehnung an Trainerlegende Giovanni Trapattoni formulierte. Die Mechtersheimer begannen mit einem kapitalen Fehlpass, doch sie hatten Glück, dass Max Wilschrey in bester Position über das Leder ...