Die fabulösen Vier des SC Idar-Oberstein im Spiel in Auersmacher: (von links) Elfmetertöter Tobias Edinger, „Man of the match“ Justus Klein, Goalgetter Florian Zimmer und Abwehrstabilisator Niklas Brach. Auch Philipp Schneider (im Hintergrund) half, das 5:2 einzufahren. Foto: Joachim Hähn