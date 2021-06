Kurz vor dem Start der Fußball-EM glaubt die große Mehrheit der Deutschen nicht an einen Finalsieg der Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. In einer Umfrage im ZDF-„Politbarometer“ rechnen nur sieben Prozent der Befragten mit dem Titel für Deutschland.

Knapp die Hälfte glaubt an ein Ausscheiden im Viertelfinale (23 Prozent) oder im Halbfinale (22 Prozent). Ein Scheitern in der Vorrunde erwarten zehn Prozent. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde auf Weltmeister Frankreich (15. Juni), Europameister Portugal (19. Juni) sowie Ungarn (23. Juni).

© dpa-infocom, dpa:210610-99-935556/2