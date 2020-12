Nur noch knapp ein Drittel der Bevölkerung für Löw

Auf die Frage, ob der 60-Jährige der Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben solle, antworteten nur 28 Prozent der 2045 Befragten mit „Ja“. 40 Prozent sind der Meinung, Löw soll die DFB-Auswahl nicht mehr zur EM 2021 führen, 32 Prozent machten keine Angaben.

Der DFB hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, das Löw auch nach dem desolaten 0:6 in Spanien Mitte November im Amt bleibt. Der Bundestrainer selbst hatte sich am Montag zu Wort gemeldet und seinen Weg des Umbaus der DFB-Auswahl verteidigt.

© dpa-infocom, dpa:201207-99-607813/2