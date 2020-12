Neuer gleichauf mit Maier: 95. Länderspiel gegen Ukraine

Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 21:06 Uhr

Manuel Neuer hat Sepp Maier als deutscher Rekordtorwart eingeholt. Der Schlussmann des FC Bayern München absolviert am Abend in Leipzig gegen die Ukraine sein 95. Länderspiel für die Fußball-Nationalmannschaft.

Auf die gleiche Anzahl Einsätze im DFB-Trikot kam bislang nur der heute 76 Jahre alte Maier. Neuer debütierte am 2. Juni 2009 beim 7:2 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate. Am Dienstag kann sich der 34-Jährige beim Jahresabschluss in Sevilla gegen Spanien mit dem 96. Länderspiel die alleinige Bestmarke sichern.

Die zehn deutschen Torhüter mit den meisten Länderspielen:

Torwart Länderspiele Zeitraum Sepp Maier 95 1966-1979 Manuel Neuer 95 seit 2009 Jürgen Croy 94* 1967-1981 Oliver Kahn 86 1995-2006 Toni Schumacher 76 1979-1986 Jens Lehmann 61 1998-2008 Andreas Köpke 59 1990-1998 Bodo Illgner 54 1987-1994 René Müller 46* 1984-1989 Hans Tilkowski 39 1957-1967

* Spiele für die Auswahl der DDR

