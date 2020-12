Nationalspieler Ginter hofft auf normale EM

Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 07:15 Uhr

„Ich hoffe, dass bis dahin alles mehr oder weniger beim Alten ist. Dass die Fans sich wieder frei bewegen können. Dass sie in die Stadien kommen können. Dass wir in ausverkauften Stadien spielen können“, sagte der 26-Jährige in einem Interview der Funke-Mediengruppe. „Es ist im Moment schwer vorstellbar, wann wieder alles beim Alten ist. Ich hoffe aber, dass der Alltag kommt. Dann geht es auch wieder um sportlichen Erfolg. Der hat gerade nicht oberste Priorität.“

Die EM in mehreren Ländern hätte in diesem Sommer stattfinden sollen. Wegen der Pandemie hatte die UEFA das Turnier um ein Jahr verschoben. Ginter spielt für den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.