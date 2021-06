Klostermann fehlt verletzt im Training – Goretzka zurück

Lukas Klostermann hat sich beim Training der Ersatzspieler der Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch verletzt.

Der Verteidiger von RB Leipzig wird Bundestrainer Joachim Löw somit aller Wahrscheinlichkeit nach im zweiten EM-Gruppenspiel am Samstag (18.00 Uhr) in München gegen Portugal nicht zur Verfügung stehen. Der Deutsche Fußball-Bund kündigte an, bei der Pressekonferenz um 12.30 Uhr über die Art der Blessur informieren zu wollen.

Auch Gnabry nicht dabei

Außer Klostermann fehlte am Donnerstag in Herzogenaurach im ersten kompletten Teamtraining nach dem 0:1 zum Turnierstart gegen Frankreich auch Serge Gnabry. Der Offensivmann vom FC Bayern absolvierte eine individuelle Einheit zur Belastungssteuerung, hieß es. Erstmals nach seiner Knieverletzung konnte Jonas Hofmann zumindest bei Teilen der Übungseinheit auf dem Platz dabei sein. Ob er für das Portugal-Spiel schon eine Alternative sein könnte, ist noch unklar.

Auch Leon Goretzka gehörte zu den 24 Spielern, die im Adi-Dassler-Stadion das Training bestreiten konnten. Der Bayern-Profi ist laut Löw nach seinem Muskelfaserriss für das Portugal-Spiel zumindest wieder eine Alternative als Einwechselspieler. „Ich denke, dass er eine gute Option sein wird im Laufe des Spiels“, sagte Löw.

Nach der Auftaktniederlage will Löw in den zwei Trainingseinheiten vor dem Duell mit Superstar Cristiano Ronaldo den Schwerpunkt auf die Durchschlagskraft im Angriff setzen. Man könne „schon die Dinge ansprechen, mal aufzeigen, was kann man besser machen. Und man kann im Training punktuell den Hebel ansetzen“, sagte Löw.

© dpa-infocom, dpa:210617-99-30781/2