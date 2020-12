Draxler soll B-Team gegen Türkei anführen

Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 12:06 Uhr

„Auch dafür ist so ein Spiel gut, dass ein Spieler wie Julian zeigen kann, dass er eben nicht nur Mitläufer ist, sondern mit seinen Qualitäten auch ein ganz großer Faktor für die Nationalmannschaft sein kann“, sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff im TV-Sender Nitro. Wie schon beim Confed-Cup-Sieg 2017 soll sich der inzwischen 53-malige Nationalspieler Draxler am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Köln als Stabilisator zeigen.

„Es ist schön, dass er in Paris gut gestartet ist, vier Einsätze in Folge hatte, dass er bei uns im September auch schon sehr gute Ansätze hatte, wo er Verantwortung übernommen hat“, konkretisierte Bierhoff. Im September hatte Löw gefordert, dass Draxler regelmäßige Liga-Einsätze vorweisen müsse, um sich weiterzuentwickeln. „Für ihn ist das sicherlich eine ganz wichtige Saison“, sagte Bierhoff.

Löw wird im Testspiel gegen die Türkei eine Reihe von Stammkräften schonen. Unter anderem soll der starke Bayern-Block um Kapitän Manuel Neuer erst in den folgenden Nations-League-Partien in der Ukraine und gegen die Schweiz eingesetzt werden. „Wir werden einen guten Mix aus Spielern finden, die im Rhythmus sind. Zum anderen können wir Spielern die Gelegenheit geben, sich zu präsentieren“, kündigte Löw-Assistent Marcus Sorg an. Dabei haben die Länderspiel-Neulinge Mahmoud Dahoud (Dortmund), Jonas Hofmann und Florian Neuhaus (beide Gladbach) genauso eine Chance wie Spieler, die erst wenige Einsätze im DFB-Team hatten.

© dpa-infocom, dpa:201006-99-843246/2