Can zum 0:6 in Spanien: So „nie wieder zeigen“

Fußball-Nationalspieler Emre Can sieht die jüngste 0:6-Pleite in Spanien als zusätzliche Motivation für den Start ins Länderspieljahr 2021.

„Wir müssen aus Fehlern lernen. So ein Gesicht dürfen wir nie wieder zeigen“, erklärte der Defensivspieler von Borussia Dortmund vor dem WM-Qualifikationsspiel des deutschen Fußball-Nationalteams am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Island.

Der angekündigte Abschied von Bundestrainer Joachim Löw nach der EM im Sommer dürfe keine Rolle spielen, erklärte der 27-Jährige. „Uns Spielern ist es so gut wie egal. Wenn wir bei der EM spielen, haben wir immer Druck. Der Trainer ist auf jeden Fall sehr, sehr motiviert.“

Can wird Löw nicht nur als Trainer in Erinnerung behalten. „Er ist ein wundervoller Mensch. Jeder hier beim DFB kann bestätigen, dass er ein wundervoller Mensch ist“, sagte Can: „Schade, dass er geht.“ Alle wollen ihm eine „erfolgreiche EM zum Abschied schenken.“

