Angeschlagener Vagnoman verpasst U21-Abschlusstraining

Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 16:37 Uhr

Der Rechtsverteidiger fehlte als einziger Profi in der Einheit der Auswahl von Trainer Stefan Kuntz im Stadion in Szekesfehervar. Es habe sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt, sagte Kuntz, der die Blessur Vagnomans nach 120 Minuten plus Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Dänemark einen „Ganzkörperkrampf“ nannte. Der 20-Jährige war in den bisherigen EM-Partien Stammspieler in der Vierer-Abwehrkette.

Auch bei einigen anderen Spielern sei der Einsatz in der Partie gegen die Niederlande am Donnerstag (21.00 Uhr/ProSieben) noch fraglich. „Morgen früh gibt es ein Antesten, und dann werden wir entscheiden, wen wir ins Rennen schicken“, sagte Kuntz. Zu den angeschlagenen Spielern gehören demnach Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, Kapitän Arne Maier und Rechtsverteidiger David Raum.

Der zuletzt gesperrte Niklas Dorsch sowie Salih Özcan, Ismail Jakobs und Vitaly Janelt stehen Kuntz dagegen nach den Relegations-Einsätzen mit ihren Clubs im Halbfinale wieder voll zur Verfügung.

