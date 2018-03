Zwei klassische Stürmertore und ein guter Zehner

3:3 (0:0) spielten die 05er im wichtigsten Testspiel in dieser Sommervorbereitung gegen den FC Sevilla. Knapp 18 000 Zuschauer in der Coface-Arena sahen eine unterhaltsame Partie. Was Leistung und Ergebnis wert sind im Hinblick auf die in 14 Tagen beginnende Bundesligasaison, darüber sollte man keine zu tiefgründigen Grübeleien anstellen.

Der deutsche Hockey-Bundestrainer sagte nach dem Olympiasieg seiner Männer am Samstagabend, er sei in erster Linie ein Leistungs- und in zweiter Linie ein Ergebnistrainer. Weil sich auf Dauer nur über Leistung auch die gewünschten Ergebnisse einstellten, erklärte Marcus Weise. Das sieht Thomas Tuchel nicht anders.

Allerdings weiß der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05, dass Ergebnisse wichtig sind, Überzeugung und Selbstvertrauen wachsen zu lassen, auch das Vertrauen in den gewählten Weg. 3:3 (0:0) spielten die 05er im wichtigsten Testspiel in dieser Sommervorbereitung gegen den FC Sevilla. Knapp 18 000 Zuschauer in der Coface-Arena sahen eine unterhaltsame Partie. Was Leistung und Ergebnis wert sind im Hinblick auf die in 14 Tagen beginnende Bundesligasaison, darüber sollte man keine zu tiefgründigen Grübeleien anstellen. Ein Testspiel ist ein Testspiel ist ein Testspiel...

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, ich bin sehr zufrieden", erklärte Tuchel. Das klang nach Zwei plus. Doch der 05-Trainer machte ein Gesicht dabei, das tief in seinem Innersten eher eine schwache Drei vermuten ließ. "Wir wollten Dynamik auf dem Platz haben, insbesondere gegen den Ball", analysierte Tuchel. "Das ist uns über weite Strecken gut gelungen. Wir haben diszipliniert verteidigt, wir hatten Balleroberungen und gute offensive Umschaltaktionen gegen einen spielstarken Gegner."

Jesus Navas auf der Bank

Wegen der diversen Wechselorgien muss man die Bewertung der 90 Minuten aufteilen in erste Halbzeit und zweite Halbzeit. Bis zur Pause präsentierte Tuchel im 4-2-3-1 seine aktuell stärkste Elf. Ohne große Überraschungen. 0:0 hieß es nach diesen 45 Minuten. In denen Sevilla-Coach Michel, der mit dem FC Getafe schon mal Testgegner der 05er war, mit Welt- und Europameister Jesus Navas und Nationalstürmer Alvaro Negredo noch zwei Starspieler auf der Bank ließ.

Da brauchten die 05-Profis gut 25 Minuten, bis ein solider Zugriff auf diese Partie organisiert war. Die Spanier hatten in Ballbesitz eine hervorragende Raumaufteilung mit flexiblen Positionsbesetzungen in der offensiven Dreierreihe mit Piotr Trochowski, dem wendigen Antonio Reyes und dem schnellen Manu del Moral. Von der Sechserposition aus verlagerte Ivan Rakitic mit feinen Diagonalpässen zügig auf die Flügel. Das verteidigten die Mainzer in der letzten Reihe sicher.

Doch im Mittelfeld standen die spanischen Passgeber zu selten unter Zeitdruck. Da liefen die 05-Sechser Julian Baumgartlinger und Elkin Soto zu oft quer und hinterher, statt aggressiv nach vorne zu stechen. Da ließe sich die Lehre ziehen: Wenn die 05er strategisch in einer hohen und engen defensiven Blockstellung auf offensive Umschaltung aus sind, dann liegt der Schlüssel bei den aktiven Balleroberungen. Kommen die nicht, geht wenig Richtung gegnerischen Strafraum. Zumal diesmal auch noch die knorrigen Sevilla-Stopper Bernardo und Spahic 05-Mittelstürmer Adam Szalai mit Härte einheizten und abkochten.

Adam Szalai ans Außennetz

An den Seiten fanden Nicolai Müller und Maxim Choupo-Moting auch wenig Räume. Drei Chancen gab es. Andreas Ivanschitz scheiterte mit einem scharfen Freistoß am Torhüter (5.), kurz darauf bugsierte der Österreicher nach einem groben Abwehrfehler der Spanier die Kugel knapp am langen Eck vorbei (12.). Und nach einem prächtigen öffnenden Querpass vom guten Zehner Ivanschitz ballerte Szalai im Strafraum hoch ans Außennetz (27.).

Die Tore fielen nach der Pause. Nicolai Müller presste hoch, legte sich die Kugel vor, sprintete bis in den Strafraum und schoss von halb rechts flach ein zum 1:0 (53.). Das 2:0 (57.) entsprang einer Eckenvariante (Tuchel: "Das haben wir geübt, und das hilft sogar"): Choupo-Moting hob auf den kurzen Pfosten, Innenverteidiger Jan Kirchhoff leitete mit dem Hinterkopf weiter, im Zentrum rammte Rechtsverteidiger Niko Bungert die Kugel mit der Stirn unter die Latte. Eine einleuchtende Variante. Das 3:1 (70.) leitete Ivanschitz ein mit einem toll getimten Tiefenpass: Choupo-Moting sprintete links durch, dribbelte, spielte auch noch den Torhüter aus und schob ein. Das lässt sich festhalten: Drei prächtige Treffer, davon zwei klassische Stürmertore, eines davon vom Zehner eingefädelt – sehr gut.

Loris Karius sehr unsicher

Die Gegentore? Beim 1:2 nach seitlicher Flanke und einer Direktabnahme von Moral flog der junge 05-Torhüter Loris Karius auf der Linie quasi mit Ball ins kurze Netz. Haltbar. Beim 2:3 berechnete Bo Svensson einen 50-Meter-Schlag falsch, Torjäger Negredo lief durch, nahm an und verwandelte eiskalt; da wirkte der beim Schuss machtlose Karius ein wenig passiv. Und beim 3:3 boxte der Keeper einen eher harmlosen Freistoß zur Seite weg – genau in den Fuß des abstaubenden Negredo. Das war keine überzeugende Vorstellung des Torhütertalents, das vorerst ja für den noch nicht fitten Routinier Heinz Müller auf der Bank sitzt.

Reinhard Rehberg

FSV Mainz 05 (Startelf): Wetklo (46. Karius) – Bungert, Noveski, Kirchhoff, Caligiuri – Baumgartlinger, Soto – Müller, Ivanschitz, Choupo-Moting – Szalai (46. Ujah).

FSV Mainz 05 (ab 75.): Karius – Pospech, Bungert, Svensson, Diaz – Polanski, Saller – Risse, Ede, N. Müller (84. Malli) – Ujah.

FC Sevilla: Lopez – Coke (60. Luna), Spahic (60. Fazio), Bernardo (46. Botia), Navarro (75. Cala) – Kondogbia, Rakitic (46. Hervas) – Reyes (46. Navas), Trochowski (60. Negredo), del Moral – Diawara (60. Rabello).

Schiedsrichter: Dr. Jochen Drees (Münster-Sarmsheim).

Zuschauer: 17 946.

Tore: 1:0 N. Müller (53.), 2:0 Bungert (57.), 2:1 del Moral (63.), 3:1 Choupo-Moting (70.), 3:2 Negredo (79.), 3:3 Negredo (86.).