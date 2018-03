Verträge: Svensson und Müller noch nicht klar

Dass Bo Svensson, wie gestern in diversen Medien kolportiert, den vom FSV Mainz 05 angebotenen Einjahresvertrag akzeptiere und beim Bundesligisten verlängere, mag zwar stimmen, doch offiziell und unterschrieben ist bis jetzt nichts. Das behauptete jedenfalls Christian Heidel gestern.

Foto: Jan Huebner

"Wenn Bo entscheiden sollte, dass er unsere Zahlen akzeptiert, dann kann es schnell gehen mit der Verlängerung", sagt der 05-Manager. Das Angebot liege vor, es sei an Svensson, zuzustimmen. "Ich weiß, dass seine Berater nächste Woche in Deutschland sind, und gehe davon aus, dass wir die Sache dann über die Bühne bringen." Eine Frist haben die 05er dem rekonvaleszierenden Innenverteidiger nicht gesetzt. Das gilt auch für Heinz Müller, der ebenfalls ein konkretes Angebot des Bundesligisten für eine Vertragsverlängerung erhalten hat. Der 05-Torwart wird mit diversen Klubs in Verbindung gebracht. Unter anderem als Ersatzmann von Manuel Neuer beim FC Bayern München. "Es liegt bei Heinz, sich jetzt zu erklären", sagt Heidel.

Fakt ist allerdings, dass Svensson seine Teilnahme an der Europameisterschaft abgehakt hat. Der Däne wird nach der Kreuzbandverletzung nicht rechtzeitig fit genug, um eine reelle Chance auf Einsätze zu haben. "Es hätte bei Bo mehr als einen guten Verlauf der Reha gebraucht", erklärt Teammanager Axel Schuster. "Wenn die EM nicht wäre, würde man sagen, er ist sehr weit und total im Plan. Um aber eine EM zu spielen, hätte es schon mehr als optimal laufen müssen." jös