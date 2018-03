Verbesserter Service für Mitglieder von Mainz 05

Mainz 05 verbessert den Service beim Kartenvorverkauf. Ab 1. August können die rund 14.000 Mitglieder des FSV exklusiv Eintrittskarten für alle Heimspiele der Hinrunde erwerben. Zeitgleich startet auch die Internet-Ticketbörse "fanSALE".

Schnuller, Fahnen, Trikotwünsche: Die Fans der Mainz 05er jedenfalls lieben ihren "Karnevalsverein". Foto: Bernd Eßling

Mainz – Der FSV Mainz 05 verbessert den Service für seine Mitglieder beim Kartenvorverkauf.

Ab Mittwoch, 1. August, können die rund 14.000 Mitglieder des Fußball-Bundesligisten exklusiv Eintrittskarten für alle Heimspiele der Hinrunde erwerben. Bisher gab's diese Vorkaufsoption immer nur für eine kleinere Anzahl Spiele. Jedes Mitglied kann nun im Vorverkauf vier Eintrittskarten pro Partie erwerben.

Den Mitgliedern stehen ab kommenden Mittwoch drei Wege offen, um an die Eintrittskarten zu kommen: die Buchung im Ticketshop im Internet unter www.mainz05.de, der Kauf im Fanshop in der Coface Arena oder die Bestellung über das Callcenter unter der Rufnummer 06131-375500. Die neue Regelung betrifft die bereits konkret terminierten Heimspiele gegen die SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 31. August), den FC Augsburg (Samstag, 22. September) und Fortuna Düsseldorf (Samstag, 6. Oktober) sowie die noch nicht genau terminierten restlichen Heimspiele der Vorrunde.

"Maximale Flexibilität"

"Wir entsprechen mit dieser Maßnahme dem Wunsch vieler Fans, den Kartenvorverkauf transparenter und effektiver zu gestalten. Unsere Mitglieder haben nun bereits weit vor der Saison die Gelegenheit, ihre Besuche bei uns zu planen und sich entsprechend mit Karten einzudecken", sagt Michael Krumnow, der 05-Ticketing-Leiter. "In Verbindung mit unserer offiziellen Internet-Ticketbörse "fanSALE" bieten wir ab dieser Saison dann unseren Mitgliedern und Fans die maximale Flexibilität beim Besuch unserer Heimspiele."

Die Vorkaufsoption für die Mitglieder bleibt bis zum jeweiligen Start des freien Kartenvorverkaufs der einzelnen Partien bestehen. Beim freien Kartenvorverkauf werden wie bisher mehrere Spiele in Gruppen zusammengefasst. Der freie Kartenvorverkauf für die Heimspiele gegen die SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 31. August) und gegen den FC Augsburg (Samstag, 22. September) beginnt am Montag, 13. August. Im freien Vorverkauf sind diese Tickets über den Online-Ticketshop, im Fanshop sowie in den Vorverkaufsstellen erhältlich.

Ungeachtet des Einzelkartenverkaufs geht der Dauerkartenverkauf weiter. Aktuell haben die Nullfünfer für die kommende Saison etwa 21.000 Dauerkarten abgesetzt.

Brief an Dauerkarteninhaber

Am 1. August startet auch die gemeinsam vom FSV Mainz 05 und seinem Ticketing-Dienstleister CTS Eventim eingerichtete offizielle Internet-Ticketbörse "fanSALE". Auf dieser Plattform können Besitzer ihre Dauer- oder Einzelkarten für die Heimspiele verkaufen, falls sie die Begegnungen nicht besuchen können. Die Karten werden von Fans an Fans zu den bekannten und vom Bundesligisten festgelegten Festpreisen (zuzüglich einer vom Käufer zu tragenden Bearbeitungsgebühr von 15 Prozent) weitergegeben.

Mainz 05 schreibt in alle Dauerkartenbesitzer vor dem Start an und informiert über die Vorteile der offiziellen Internet-Ticketbörse. Außerdem erhält jeder seine Zugangsdaten zum System.