Sonne, Sommer, Superstar: La Ola für Ivanschitz

Das erste Wort, das Thomas Tuchel vor Ort sprach, war: „Heiß!“Am Freitagabend ist der Trainer des FSV Mainz 05 mit seinem Kader im Sommertrainingslager im burgenländischen Kurort Bad Tatzmannsdorf angekommen.

Am Freitagabend ist der Trainer des FSV Mainz 05 mit seinem Kader im Sommertrainingslager im burgenländischen Kurort Bad Tatzmannsdorf angekommen. Eine Radtour nach Bezug der Zimmer, Abendessen, und dann fielen die Bundesligafußballer müde in ihre Betten. Am Samstagmorgen klingelte im Mannschaftshotel Avita früh der Wecker. Um 7.30 Uhr stand schon eine erste Laufeinheit an. Im schattigen Kurpark. Auf einer Finnenbahn mit waldähnlichem weichem Mulschboden, der einer Erholung der Muskulatur, der Sehnen und Gelenke dienlich ist. Der Fußballlehrer hätte auch die unterhalb des Hotels in einer Heuwiese gelegene 333 Meter lange Kunstrasenrundbahn mit Quarzsandunterboden wählen können; die soll naturverbundenen Barfußläufern besondere sensomotorische Erlebnisse vermitteln. Allerdings ohne auch nur einen kleinen Fetzen Schatten.

Mainzer Fans haben's bequem

Um zehn Uhr bat der Cheftrainer dann schon in der komfortablen Fußballarena, etwa 200 Meter unterhalb des Hotels gelegen, zu einer zweistündigen Trainingseinheit. In der prallen Sonne. Bei mehr als 30 Grad Celsius. Mehr als 30 der aus Mainz angereiste Fans verfolgten diese hoch intensive Einheit von den bequemen blauen Sitzschalen auf der kleinen Tribüne aus. Im Funktionsgebäude am Platz verkaufen die Organisatoren sogar Getränke. Auch kühles Bier. Hitze hin oder her, einige der Fans lassen es laufen.

Eine besondere Unterstützung erhalten die 05-Österreicher Andreas Ivanschitz und Julian Baumgartlinger. Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes grenzt direkt ein kleines Hotel an. Von den Balkonen aus hat man die beste Sicht auf den perfekt gepflegten Rasen. Als dem im Burgenland aufgewachsenen Ivanschitz in der abschließenden Spielform über den halben Platz ein schönes Tor gelang, brach auf den mit halbnackten Riesen besetzten Hotelbalkonen ein Jubelsturm und „La Ola – die Welle“ aus. Es handelt sich da um die österreichische Basketball-Nationalmannschaft, die an diesem Wochenende im fünf Kilometer entfernten Oberwart an einem 4-Nationenturnier teilnimmt. Die Gegner: Portugal, Israel – und Deutschland.

Das DBB-Team nächtigt ebenfalls in diesem Hotel am Fußballplatz, doch die Nationalspieler konnten den Mainzer Kickern nicht zujubeln, da Bundestrainer Svetislav Pesic vor dem Turnierspiel am Samstagabend gegen die Österreicher ein Frühtraining in der Oberwarter Basketballhalle angesetzt hatte: Am Abend zuvor hatten die Deutschen gegen den krassen Außenseiter Portugal erst mit dem letzten Wurf den Sieg erzwungen.

Tuchels erster Eindruck von den Bedingungen in Bad Tatzmannsdorf ist gut. „Wir müssen uns erst noch ein wenig eingewöhnen, aber alle geben sich hier sehr viel Mühe in der Organsisation“, sagte der 05-Coach am Samstagmittag. „Und der Platz ist in einem sehr guten Zustand. Der muss jetzt viel gepflegt werden, damit das so bleibt.“ Denn in diesem neuntätigen Trainingslager, in dem Tuchel seinen Profis lediglich zwei halbe freie Tage gönnen will, geht es im Schwerpunkt um spielerische und taktische Inhalte auf dem Rasen. Man werden die athletischen und konditionellen Aspekte nicht ganz aus den Augen verlieren, so Tuchel, „aber wir müssen nicht mehr täglich Läufe machen“. Die vierwöchige Vorbereitungsphase I in Mainz hatte das abgedeckt.

Rasensprenger wird zum Sprintziel

Was nicht heißt, dass die Spieler im Südburgenland ein Technikspaßcamp erleben würden. Am Samstagmorgen wurde in der brütenden Hitze viel gesprintet, entweder gegen den Widerstand eines dicken Gummibandes oder mit einem 15 Kilo schweren Schlitten am Schleppseil. Alle paar Sekunden versprühte die Rasensprenganlage an verschiedenen Stellen hohe Wasserfontänen, viele Spieler wählten ihre Laufwege zügig in diese Richtung.

Danach setzte Tuchel ein Turnier mit drei Mannschaften aufs Programm. Über das halbe Feld mit einer Spielfeldbreite von etwas 25 Metern. In diesen kleinen Räumen sollten mit Ball und gegen den Ball viele der spielerischen und taktischen Prinzipien erkennbar sein. In einem rasanten Tempo. Vollgasfußball in engsten Zonen. Erster Eindruck von den beiden Neuzugängen Junior Diaz und Chinedu Ede: Im eigenen Ballbesitz sind der Linksverteidiger und der schnelle Dribbler auf Anhieb gut dabei, gegen den Ball fehlt noch einiges an Aufmerksamkeit, sicher in Folge fehlender Kenntnissen in den gruppentaktischen Abläufen. Grundprofile zeichnen sich ab: Diaz ist ein laufstarker und aggressiver Zweikämpfer, Ede besticht durch seine starke Ballannahme und –mitnahme in höchstem Tempo.



Auch die Torhüter schufteten am heißen Samstag knüppelhart unter Spezialtrainer Stephan Kuhnert. Allerdings nur Christian Wetklo und der junge Loris Karius. Routinier Heinz Müller wird wohl erst am Dienstag oder Mittwoch seine Adduktorenzerrung auskuriert haben. Deshalb erhielt 05-Regionalligakeeper Christian Mathenia gegen Mittag einen Anruf aus dem Burgenland. „Mathenia soll ins Trainingslager kommen“, erklärte Tuchel. „Wir können es uns nicht erlauben, mit nur zwei Torhütern zu arbeiten. Wenn sich da mal einer verletzt oder sich eine Erkältung holt, dann…“ Dann könnten die 05-Profis nicht mehr auf zwei Tore spielen. Undenkbar für den diese komplexen wettkampfnahen Spielformen mit Torabschluss liebenden Fußballlehrer. Reinhard Rehberg