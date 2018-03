Nach 1:0-Führung verliert Mainz in Augsburg 1:2

Aus unserem Archiv

Augsburg

Schlappe für Mainz 05: Der FC Augsburg hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Der Aufsteiger besiegte am Samstag den FSV Mainz im eigenen Stadion mit 2:1 (1:1). Das Siegtor erzielte Abwehrspieler Sebastian Langkamp per Kopf in der 51. Spielminute.